У перспективі найближчих тижнів надто вже гучних кадрових ротацій чекати, схоже, не варто.

Ключовий фактор, який визначатиме долю нинішнього Кабміну – проходження осінньо-зимового опалювального сезону. Поки заміна Кабінету міністрів не планується.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна. Уряд вже прогнозує, що майбутній опалювальний сезон стане найскладнішим в історії.

Кабмін намагається зводити баланс між надходженнями і критичними витратами за допомогою фінансової допомоги Заходу. Але і кредиторам потрібно показувати, що ми шукаємо способи щоб хоч якось наповнювати казну.

"Умова всіх кредиторів і грантодавців – ми не можемо брати їхні кошти на фінансування армії. Так, за липень у нас зросли податки і збори. Але того, що ми заробляємо, все одно не вистачає навіть на армію. Осінньо-зимовий період буде ще важчим. Тому цілком можливо, що з'являться ще якісь не дуже популярні економічні закони", – каже один із впливових співрозмовників у "Слузі народу".

Проте в правлячій команді сумніваються, що важка економічна ситуація в сумі з відсутністю видимих зрушень на фронті можуть призвести до соціального вибуху.

"Зростає кількість реалістів. Соціологія показує, що число людей, які вважають, що війна надовго, не на один рік, збільшується. Хто не готовий приймати нинішні умови, емігрують. Ті, хто залишаються, змушені приймати нинішню ситуацію", – зазначило одне з джерел в оточенні президента.

Як розповідають співрозмовники в різних органах влади, варіант, при якому суспільне невдоволення доведеться глушити традиційним способом – гучною відставкою – виключати не можна. Одне з джерел припустило, що мова може йти про міністрів, які безпосередньо відповідають за проходження опалювального сезону.

Проте відставка Кабміну зараз всерйоз не обговорюється. Але повністю виключати сценарій зі зміною уряду теж не можна. Це цілком реально за найгіршого варіанта розвитку подій, коли Україна повернеться в умовний 1993 рік: із затримками зарплат навіть бюджетникам, колосальною інфляцією, віяловими відключеннями електрики, масовими страйками тощо. Втім, такий похмурий стан справ, незважаючи на війну та інші об'єктивні складності, точно не виглядає найвірогіднішим.

Раніше у Кабміні повідомили, що готовність України до нового опалювального сезону наближається до 70%.

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