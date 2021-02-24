Водночас за лідера партії «ЄС» на виборах президента готові проголосувати 14,4%, за співголову фракції «ОПЗЖ» – 11,3%, за лідера ВО «Батьківщина» – 10,9% респондентів.

Президентський рейтинг очолює чинний глава держави Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, за нього готові проголосувати 23,1% українців. У парламентському рейтингу лідирує партія «Слуга народу» з підтримкою 19,7% українців серед тих, хто визначився.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Читайте такожРейтинг ОПЗЖ почав падати після санкцій проти каналів Медведчука«Президентський рейтинг очолює Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 23,1% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором», – йдеться в результатах.

За лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка готові проголосувати 14,4%, за співголову фракції «Опозиційна платформа – за життя» Юрія Бойка – 11,3%, за лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко – 10,9% громадян.

Лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка підтримують 7,2%, лідера партії «Українська стратегія» Володимира Гройсмана – 5,7%, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова – 5,3% українців, решта політиків мають підтримку менше ніж 5%.

У парламентському рейтингу лідирує партія «Слуга народу» (19,7% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

Інші політичні сили отримали такий рівень підтримки:

«Європейська солідарність» – 16,2%

«Опозиційна платформа – За життя» – 14,2%

«Батьківщина» – 12,0%

«Українська стратегія Гройсмана» – 5,1%

Радикальна партія – 4,9%

«Сила і честь» – 4,4%

«Свобода» – 3,8%

партія Євгена Мураєва «Наші» – 3,5%

«Голос» – 3,3%

«УДАР» – 3,2%

партія Шарія – 3,2%

«За майбутнє» – 2,8%

«Народний фронт» – 1,9%.

Як проводилося опитування

Опитування проводилось 22-23 лютого серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,0%.

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Автор: Костянтин Гончаров