За словами президента, росіяни використовуватимуть перемовини для відтермінування санкцій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російська сторона буде намагатися затягувати дипломатичний трек, який відбувається у Стамбулі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з журналістами 20 червня.

Зокрема, у президента запитали про ймовірність візиту у Стамбул після 22 червня.

"Стамбул "русские" точно будуть тягнути - для відтермінування санкцій і так далі. А ми будемо дійсно у складній ситуації вибору продовжувати ось так або йти по іншому напрямку", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Також він пояснив, навіщо росіяни раніше у Стамбулі погодилися на проведення обмінів. На думку президента, їм "важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу", і для цього "треба продемонструвати дипломатичність".

"Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки. Чим можна закінчувати позитивно зустріч? Обмінами. Для цього потрібна відповідна кількість обмінів. Тобто якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни - буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно", - зазначив президент.

Окремо Зеленський розповів, що у Стамбулі говорили про викрадених дітей, бо це болюча тема для України.

"Вони [росіяни] спробували у списки наших військових полонених додати на обмін дітей. Спробували міняти – давати нам дітей і забирати своїх військових. І ми на це не пішли. Вони сказали, що, значить, ми начебто не хочемо повертати дітей. На наступній зустрічі у Стамбулі ми передали перший список дітей. Тому що це був один зі списків, який ми давали іншим партнерам. Вони його взяли. Вони не піднімали питання їх дітей у нас, бо їх немає. Це просто бравада якась. Мені невідомо нічого з цього. Після цього вони не поверталися щодо теми дітей", - повідомив Зеленський.

Переговори між Україною і РФ у Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, цього року у Стамбулі відбулося Україна і Росія провели два раунди переговорів між своїми делегаціями. Вони відбулися 16 травня і 2 червня. Єдиним результатом цих зустрічей стала домовленість про обмін полоненими і повернення тіл полеглих військових.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна очікує на якнайшвидшу зустріч Зеленського з ініціатором війни проти України Володимиром Путіним, мовляв, є багато питань, які можна вирішити лише у разі зустрічі лідерів.

Вас також можуть зацікавити новини: