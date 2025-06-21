Іран передав досвід виробництва зброї Росії, а та могла поділитися ним з Північною Кореєю, вважає президент.

Те, що внаслідок ізраїльських ударів частина потужностей з виробництва "шахедів" в Ірані була знищена, президент України Володимир Зеленський оцінює позитивно, однак, на його думку, "в певних моментах уже може бути пізно". Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 20 червня.

Аналізуючи вплив війни на Близькому Сході на ситуацію в Україні, президент наголосив, що "ми проти того, щоб у Ірану з'явилася ядерна зброя".

"Якщо сьогодні вони можуть напасти на будь-яку країну або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні, чи навіть не країні, а терористичній організації, – ми не знаємо, кому вони можуть надати зброю. Тож це дуже, дуже небезпечно", - зазначив він.

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За його словами, частина потужностей з виробництва "шахедів" в Ірані була знищена, але, ймовірно, не все.

"І це прикро, але Іран раніше допомагав цим Росії, і я гадаю, що зараз передано Північній Кореї досвід росіян, я маю на увазі, військовий досвід. Вони надали всі ці речі Північній Кореї. Це означає, що, можливо, і ядерну зброю, і весь досвід вони нададуть своїм союзникам", - наголосив глава держави.

Він додав, що всі розуміють, хто їхні союзники, мовляв, це не наші союзники, а наші вороги.

"Тому моя позиція дуже чітка. Іран дав росіянам все для того, щоб ті нас вбивали. Вони дали "шахеди", дали ракети і дали ліцензії. Те, що зараз їх виробничі потужності стали слабші, для нас позитивно. Але в певних моментах уже може бути пізно", - наголосив Зеленський.

Війна на Близькому Сході: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у суботу вранці Ізраїль вдарив по найбільшому ядерному центру Ірану, що у провінції Ісфахан. Витоку небезпечних матеріалів не було зафіксовано, однак мешканцям порадили уникати зони удару через рятувальні операції. Протиповітряна оборона Ірану частково перехопила атаки, хоча деякі ракети досягли цілі, розповів заступник губернатора провінції.

Також відомо, що президент США Дональд Трамп дав Ірану термін у два тижні для укладення угоди. Однак, як пише The New York Times, не факт, що 14-денний термін Трампа є чимось більшим, ніж спосіб виграти час для військових приготувань. Залишається неясним, чи серйозно очільник Білого дому ставиться до переговорів, чи просто хоче виграти час, щоб краще підготуватися до військового нападу.

Водночас, як виявилося, через відтермінування Трампом рішення про те, чи розпочинати атаку на Іран, Ізраїль зіткнувся зі стратегічною дилемою в Ірані. Що довше Ізраїль чекає на рішення американського президента, то більше навантаження на його систему ППО. Країна спалює свої запаси перехоплювачів ракет, будучи змушена віддавати пріоритет захисту одних районів над іншими. Це підвищує ризик того, що більше ракет вразять як цивільні квартали, так і стратегічні об'єкти безпеки.

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