Раніше ЗМІ зазначали, що Келлог прибуде до Києва 20 лютого.

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог може приїхати в Україну вже наступного тижня.

Про це він заявив на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає Новини.LIVE.

Зокрема, відповідаючи на запитання, коли він приїде до України, Келлог сказав: "Можливо, наступного тижня".

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Що ще відомо про Келлога в контексті України

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ зазначали, що Келлог прибуде до Києва 20 лютого.

Bloomberg із посиланням на джерела писало, що план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України передбачає "потенційне заморожування конфлікту і залишення окупованої російськими військами території в невизначеному стані".

Під час Мюнхенської безпекової конференції Келлог заявив, що Адміністрація президента США Дональда Трампа за останні 30 днів досягла більше у питанні врегулювання ситуації в Україні, ніж попередня адміністрація Джо Байдена за останні три роки.

"Президент Трамп менше ніж 30 днів в офісі, і за останні 30 днів ми досягнули більше, ніж остання адміністрація за три роки", - сказав Келлог.

Він також пояснив, у чому специфіка підходу Трампа до закінчення війни: мовляв, американський лідер дивиться на це "з точки зору гуманності".

"Коли було сказано, що треба все зробити, щоб завершити війну, президент Трамп трошки по-іншому на це дивиться. Якщо говорити про війну, це людський вимір. Він дивиться з точки зору гуманності. Втрати на українській стороні перевищують у три рази те, що втратила Америка в Кореї і В’єтнамі разом. Це майже рівень Другої світової війни", - наголосив Келлог.

Також 14 лютого Келлог зазначив, що президент України Володимир Зеленський та російський лідер Володимир Путін повинні провести прямі переговори. Він також прокоментував заяви Путіна, зокрема його твердження про "нелегітимність" Зеленського як причину відмови від діалогу. Зокрема, за його словами, обидва лідери мають сісти за стіл переговорів та піти на певні поступки.

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