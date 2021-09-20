Він виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляють в Офісі Президента.

У Нью-Йорку він візьме участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Відомо, що президент виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН.

Читайте такожДуда збирається зустрітися із Зеленським на Генасамблеї ООНУ межах візиту заплановані зустрічі Президента України з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій.

Також Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами.

Крім того, запланована зустріч з українською громадою у США.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Зеленський має намір консолідувати більшу підтримку міжнародної спільноти для України.

Візит Зеленського до США

У понеділок, 20 вересня, розпочався візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де він вже бував 31 серпня і 1 вересня.

За словами прес-секретаря Сергія Никифорова, глава держави візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН.

У Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що Генеральна Асамблея включила до порядку денного питання про тимчасово окуповані Росією території України.

Автор: Людмила Жерновська