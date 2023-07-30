Глава держави відвідав реабілітаційний центр, у якому лікуються українські захисники.

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно приїжджав в Одесу, прибув з візитом до Івано-Франківська. Він відвідав реабілітаційний центр, у якому лікуються українські захисники.

"Хочу подякувати кожному з наших воїнів за подвиг та героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю швидкого одужання!" - повідомив президент у Telegram-каналі.

Також Зеленський висловив велику вдячність українським медикам.

"Лікарі, медсестри, ви всі фантастичні. Пишаємося вашою важливою роботою!" - відзначив глава держави.

Як додатково зазначив Зеленський, сьогодні у Франківську відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Дуже важливе засідання саме зараз, коли є час підготуватися до зимового сезону як на державному рівні, так і на рівні областей та громад. Маємо бути свідомі того, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей. Але наша незламність має перемогти", - наголосив президент.

Окрім того, були обговорені й бюджетні питання.

"Місцеві бюджети мають суттєві ресурси, які треба витрачати з державницької позиції. Усі бачать, якими є потреби на передовій. Усі бачать, на чому акцентують волонтери. Отже, усі бюджети – і державний, і місцевий – мають відповідати пріоритету номер один, а саме обороні. Допомога нашим воїнам, допомога захисту, допомога сімʼям наших героїв і загалом захисту життя", - додав глава держави.

29 липня президент України Володимир Зеленський відвідав українських бійців Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку, аби привітати їх з професійним святом.

Реабілітація військових в Україні - останні новини

Медики Національного реабілітаційного центру "Незламні" намагаються поставити на ноги захисника Бахмута Іллю Сафановського. Він отримав тяжке поранення ноги в кінці червня.

Крім того, у цьому ж центрі у Львові проходить реабілітацію 32-річний розвідник Іван Дзюба, який після 13 днів полону повернувся з ампутованим ногами та без пальця на руці.

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