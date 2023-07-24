Військовий потрапив у полон здоровим, а через 13 днів повернувся з ампутованим ногами та без пальця на руці.

У Національному реабілітаційному центрі "Незламні" у Львові проходить реабілітацію 32-річний розвідник Іван Дзюба, який після 13 днів полону повернувся з ампутованим ногами та без пальця на руці. Про це повідомляється на сторінці центру у Facebook.

Військовий родом з Хмельниччини. До повномасштабної війни працював у Києві на підприємстві, де надають послуги з професійного догляду за автомобілями. Торік у вересні Івана мобілізували. Він став розвідником. Спершу його група несла службу в Бахмуті, а потім – вже взимку – їх перекинули в район Соледара.

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Під час першого бойового виходу на новому місці Іван з побратимами потрапили в поле зору противника. Їх обстріляли та відрізали всі можливі шляхи для відступу.

За даними центру, протягом тижня хлопці переховувались від ворога в лісосмузі. Запаси води та їжі швидко закінчилися. Харчуватися доводилося снігом. Розуміючи, що так їм не вижити, хлопці на восьмий день наважилися ризикнути і вийти з укриття. Однак майже одразу вони натрапили на "вагнерівців". Одного з трьох українських розвідників російські бойовики розстріляли. Двох інших взяли у полон.

"Івана одразу почали катувати. Через тортури струмом мізинець на правій руці фактично згорів. Полоненого також нещадно били по ногах та тримали у холоді. Кінцівки вразив некроз – тканини почали швидко відмирати. В місцевій лікарні Іванові відрізали ноги. Після чого за ним доглядав та робив перев’язки інший поневолений – український військовий медик. За 13 днів від потрапляння в полон військового передали українській стороні – без двох ніг та пальця на руці", - йдеться у повідомленні.

Розвідника лікували у Дніпрі та Києві. Наразі він проходить реабілітацію у Львові. Тут Іван отримав протези та вчиться на них ходити. Завдяки щоденним заняттям військовий вже ходить без милиць та за можливості допомагає пересуватися іншим хлопцям, які ще на візках. Після завершення реабілітації Іван Дзюба хоче повернутися у стрій.

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Медики центру "Незламні" докладають чималих зусиль, щоб поставити на ноги захисника Бахмута Іллю Сафановського, який отримав тяжке поранення наприкінці червня. Його ногу роздробило трьома ворожими кулями, а уламки металу залишилися в рані.

Лікарі видалили нежиттєздатні фрагменти м’язів та уламки кісток. Попереду в Іллі ще одна складна операція – у ногу планують вживити стержень з цементним заповнювачем.

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