На цій посаді Ростислав Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 592/2021 про призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу глави держави.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України, на цій посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу президента.

"Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", – розповів новопризначений заступник керівника Офісу глави держави.

Довідка. Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" ("економіка та підприємництво") та Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія").

Читайте також"Слугу" Куницького у Porsche зупинили за порушення ПДР у Харкові (відео)Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь". Ростислав Шурма є членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада президент України Зеленський звільнив Юлію Свириденко з посади заступника керівника Офісу глави держави. Верховна Рада призначила її першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки України замість Олексія Любченка, якого звільнили 3 листопада.

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Автор: Лариса Бекета