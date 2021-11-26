Глава держави наголошує, що не є таким, як попередні президенти Віктор Янукович і Петро Порошенко.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не є Віктором Януковичем, який втік з України в Росію. Також він наголосив, що він не є Петром Порошенком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань Президенту України".

"Хочу сказати, що я не Янукович. Бігти я нікуди не буду. І не Порошенко. На гибелі людей Небесної сотні, на бульдозер вилазити я теж не буду. Буду у ці дні очікувати всіх, хто там збирається (про мітинги у центрі Києва - УНІАН), із задоволенням працювати на Банковій", - сказав Зеленський.

Читайте такожЗеленський проводить марафон зі ЗМІ (онлайн-трансляція)Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявляє про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України і Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні.

Окрім цього Зеленський заявив, що Ахметов може навіть про це не знати:

"До речі, я вважаю, що він може про це не знати, а може, і знає. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може отримати цю інформацію".

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Автор: Віталій Саєнко