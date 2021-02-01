Президент нагадав, що питання Криму не включене до "нормандського формату".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія не змогла б окупувати Крим, якби у 2014 році він був главою держави.

Читайте такожЗеленський про тимчасову окупацію Криму: "ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти"Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю програмі Axios на платформі HBO, розшифровка якого опублікована на сайті офісу президента.

«Якби я тоді був президентом, ми б там всі померли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України», – заявив Зеленський.

Президент нагадав, що питання Криму не включене до «нормандського формату»:

«Є питання, які в «Нормандії» не є аджендою (перелік цілей, що використовується в рамках урядових обговорень) і не підіймаються, а саме: що робити з Кримом. Коли я приїхав на першу зустріч «нормандського формату», я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою. І це була домовленість ще з колишнім президентом (Петром Порошенком). Тоді я запитав партнерів та Росію: «Назвіть той майданчик, де є адженда говорити про Крим. Або ви хочете сказати, що ми повинні поставити хрест на Криму і не згадувати, що це наша територія?».

Інші заяви Зеленського в інтерв'ю HBO

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Автор: УНІАН