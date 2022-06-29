Президент України Володимир Зеленський розповів, що члени делегації Росії на Радбезі ООН встали під час вшанування пам'яті вбитих російськими окупантами українців, щоб "не виглядати вбивцями відверто".
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"Рада безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала пам'ять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати - просто, щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв'язаній проти українського народу", - наголосив президент.
Він додав, що закликав ООН скористатися вже наявними механізмами Статуту Організації Об'єднаних Націй, аби припинити російські маніпуляції структурами Організації, і щоб створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів, скільки ракет РФ вдарило по Україні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Поки не можна передбачити кінець": Шольц не вірить, що війна в Україні скоро закінчиться
- Макрон відмовився визнавати РФ державою-спонсором тероризму
- У Зеленського відреагували на заяву Кремля про закінчення війни в Україні "до кінця доби"