Зеленський закликав ООН скористатися вже наявними механізмами Статуту Організації Об'єднаних Націй, аби припинити російські маніпуляції її структурами / фото УНІАН, Олександр Синиця

Президент України Володимир Зеленський розповів, що члени делегації Росії на Радбезі ООН встали під час вшанування пам'яті вбитих російськими окупантами українців, щоб "не виглядати вбивцями відверто".

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Рада безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала пам'ять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати - просто, щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв'язаній проти українського народу", - наголосив президент.

Він додав, що закликав ООН скористатися вже наявними механізмами Статуту Організації Об'єднаних Націй, аби припинити російські маніпуляції структурами Організації, і щоб створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів, скільки ракет РФ вдарило по Україні.

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