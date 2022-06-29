Він закликав ООН створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів в Україні.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що члени делегації Росії на Радбезі ООН встали під час вшанування пам'яті вбитих російськими окупантами українців, щоб "не виглядати вбивцями відверто".

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Рада безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала пам'ять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати - просто, щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв'язаній проти українського народу", - наголосив президент.

Він додав, що закликав ООН скористатися вже наявними механізмами Статуту Організації Об'єднаних Націй, аби припинити російські маніпуляції структурами Організації, і щоб створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів, скільки ракет РФ вдарило по Україні.

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