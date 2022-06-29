Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки російських ракет вдарило по наших містах. Він сказав, що по Україні вдарили вже понад 2 тис. 800 ракет країни-агресора.
Жахливу цифру він назвав у своєму відеозверненні.
Зеленський підкреслив, що це кількість самих лише ракет, тоді як українські міста обстрілюються і з інших видів озброєння.
"Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які ударили по наших містах, вже 2 тисячі 811. А скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів", - наголосив президент.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що учора окупанти вдарили по багатьох містах України. Ворожа атака прийшлася і по Миколаєву, ворог бив ракетами з Херсонської області. Вони влучили у стадіон, об’єкт військової інфраструктури, соціальні й сільськогосподарські об’єкти. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
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