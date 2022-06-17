Натомість, наголошує він, Україна робитиме все, аби якнайсильнішими були її зв'язки з Європою.

Президент України Володимир Зеленський щодо впровадження візового режиму з Росією наголошує, що вона сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень: уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією", - нагадав глава держави.

Він додав, що з 1 липня працюватиме візовий режим.

"Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну, а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші зв'язки з Європою", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, президент Володимир Зеленський запропонував Кабміну опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

Йшлося про схвалення постанови "Про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Кабінет міністрів підтримав пропозицію президента запровадити з 1 липня візовий режим для російських громадян.

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