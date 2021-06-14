Президент хоче чітко почути від президента США Джо Байдена "так" або "ні" щодо ПДЧ для України.

Президент Володимир Зеленський просить президента США Джо Байдена чітко прояснити можливість отримання Україною Плану дій щодо членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це Зеленський заявив у спільному інтерв'ю для світових інформаційних агентств. Зокрема, глава Української держави хоче чітко почути від президента США Джо Байдена "так" або "ні" щодо ПДЧ для України.

Президент України також сказав, що Сполучені Штати повинні забезпечити економічну підтримку Україні.

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Курс України на вступ до НАТО

Зеленський в інтерв'ю Axios, яке в лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО.

9 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успішної реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інститути, боротися з корупцією, вводити демократичний політичний контроль над ЗСУ.

У Посольстві США також заявляли, що для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України необхідний прогрес у ”важких, але важливих” реформах.

5 березня віце-прем`єр Ольга Стефанішина заявила, що зараз не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику ”відкритих дверей” для України.

7 червня заступник генсека НАТО Мірчі Джоане заявив, що в Альянсі поки що немає консенсусу в питанні надання Україні Плану дій для членства.

9 червня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО.

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Автор: Віталій Саєнко