У представництві Альянсу наголошують, що Україна має більше зосереджувати увагу на впровадженні Річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО.

Голова представництва Організації Північноатлантичного договору в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков заявляє, що з впевненістю не можна сказати, коли Україна стане членом Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Вінніков повідомив у зверненні до учасників Київського безпекового форуму для молоді фонду "Відкрий Україну".

"Ніхто не може наголосити з впевненістю, коли точно Україна приєднається до НАТО. Але, однак, ми точно знаємо, що Україна і ви як громадяни і майбутні лідери України (звертається до молоді - УНІАН), зможете зробити багато, аби сприяти цьому процесу", - сказав він.

Вінніков зауважив, що саме від сучасної української молоді у майбутньому може залежати втілення реформ і трансформацій, які зміцнять безпеку Україну, її здатність захищати себе та просилити євроатлантичну безпеку.

Читайте такожПропагандист Путіна висміяв росіян за реакцію на форму Збірної України: ідіотизм"Україна має багато практичних інструментів, аби сприяти таким реформам. Я лише хочу відзначити один такий інструмент сьогодні - і це Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО. Це ключовий стратегічний документ для України, аби розвивати і планувати систематичні реформи, які наблизять ії до членства у НАТО", - наголосив він.

За його словами, країни-члени НАТО закликають Україну зміцнити її демократичні інституції, посилити верховенство права і у відповідності зі стандартами, принципами і найкращими поактиками Альянсу розвинути безпекові та оборонні можливості.

При цьому Вінніков наголосив, що НАТО визнає прагнення України щодо вступу в Альянс.

"На саміті в Бухаресті країни-члени погодились, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Це рішення залишається і було підтверджено на наступних самітах", - сказав Вінніков і додав, що його знову буде підтверджено на найближчому саміті Альянсу, який відбудеться 14 червня у Брюсселі.

"Тому що політика відкритих дверей НАТО залишається чинною і приносить результати… Усі рішення в НАТО, в тому числі щодо членства, ухвалюються консенсусом, відповідно, будь-які рішення стосовно приєднання України, повинні ухвалюватися спільно 30 членами та Україною. Жодна інша країна немає голосу у цьому процесі", - пояснив голова представництва НАТО.

Він додав, що епоха сфер впливу вже минула, і кожна суверенна держава може самостійно ухвалювати рішення стосовно власного майбутнього.

Амбіції України щодо членства в НАТО

Зеленський в інтерв'ю Axios, яке в лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО.

9 лютого генсек НАТО Столтенберг зазначив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успішної реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інститути, боротися з корупцією, вводити демократичний політичний контроль над ЗСУ.

У Посольстві США також заявляли, що для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України необхідний прогрес у "важких, але важливих" реформах.

5 березня віце-прем'єр Ольга Стефанішина заявила, що зараз не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

7 червня заступник генсека НАТО Мірчі Джоане заявив, що в альянсі поки що немає консенсусу в питанні надання Україні Плану дій для членства.

9 червня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО.

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Автор: Віталій Саєнко