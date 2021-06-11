В ОП запевняють, що є всі підстави для позитивних сподівань про майбутнє членство України в НАТО.

Україна зробила всі необхідні кроки для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, який опікується питаннями зовнішньої політики, в інтерв’ю "Європейській правді".

"Україна здійснила всі необхідні кроки для забезпечення того результату, який ми вважаємо за необхідне - а саме для отримання ПДЧ з подальшим оформленням членства в Альянсі", - сказав Сибіга.

Він запевнив, що є всі підстави для позитивних сподівань про майбутнє членство України в НАТО. "Це не лише підтверджено в ході останніх розмов, це випливає з нашої взаємодії з Альянсом. На сьогодні є чітка позиція ключових держав світу, євроатлантичної спільноти щодо підтримки наших намагань набути членство в НАТО. З іншого боку, має бути консенсус. Ми все це розуміємо, реалістично оцінюємо, але вважаємо нашу вимогу справедливою", - зазначив Сибіга.

Читайте такожНіхто впевнено не може сказати, коли точно Україна стане членом НАТО - представництвоСибіга окремо торкнувся питання відсутності запрошення для України на саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі. "Ми мали би бути на саміті НАТО. І це справедлива наша вимога, як і вимога надання ПДЧ і членства в Альянсі, особливо на фоні тих викликів і тих ризиків, з якими зіштовхується наша держава. Але на саміт, який відбудеться 14 червня, окрім членів НАТО, не запрошені інші учасники, тому що такий формат. Хоча ми ставили питання щодо присутності України, і з нашого боку було зроблено все для цього", - сказав заступник керівника ОП.

Амбіції України щодо членства в НАТО

Зеленський в інтерв`ю Axios, яке в лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО.

9 лютого Столтенберг зазначив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успішної реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інститути, боротися з корупцією, вводити демократичний політичний контроль над ЗСУ.

У Посольстві США також заявляли, що для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України необхідний прогрес у ”важких, але важливих” реформах.

5 березня віце-прем`єр Ольга Стефанішина заявила, що зараз не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику ”відкритих дверей” для України.

7 червня заступник генсека НАТО Мірчі Джоане заявив, що в альянсі поки що немає консенсусу в питанні надання Україні Плану дій для членства.

9 червня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО.

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Автор: Костянтин Гончаров