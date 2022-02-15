Це перша телефонна розмова Зеленського з Кісідою.

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Японія Фуміо Кісідою.

Про це він повідомив у мікроблозі Twitter.

"Провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою", - написав президент.

За словами Зеленського, з Кісідою говорили про поточну ситуацію в регіоні, проблеми безпеки, консолідацію міжнародних зусиль, мирне врегулювання війни дипломатичним шляхом та інфраструктурні проекти.

"Вдячний Японії за тверду підтримку України", - наголосив він.

Нагадаємо, днем раніше Міністерство закордонних справ Японії оголосило про евакуацію майже всіх співробітників посольства в Україні через зростання напруженості.

Також в Японії заявили, що у разі нападу Росії на Україну країна готова затвердити екстрені поставки надлишків природного газу до Європи.

Евакуація дипломатів з України: що відомо

Як писав УНІАН, через загрозу російській агресії Канада і Австралія евакуюють свої посольства з Києва. А Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова і скорочує штат посольства в Києві.

Днями ЗМІ повідомляли, що посольство США вивчає можливість переїзду з Києва в західні регіони України. Пізніше стало відомо, що США через загрозу вторгнення РФ евакуюють з України дипломатів і зупиняють консульські послуги.

Міністр закордонних справ Ізраїлю домовився з українськими колегами про те, що в разі початку вторгнення ізраїльське посольство буде перенесено з Києва до Львова.

Сім'ї співробітників латвійського посольства покинули Україну.

А французький посол в Україні закликав усіх громадян Франції, які залишаються в країні, запастися їжею, питною водою і теплим одягом.

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