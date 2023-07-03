Лідери України та Німеччини також наполягають на продовженні зернової угоди.

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели чергову розмови, під час якої торкнулися зокрема теми майбутнього саміту НАТО та форматів майбутніх гарантій безпеки для України.

Зеленський зазначив, що розмова була тривалою, та назвав її плідною. Президент поінформував свого співрозмовника про ситуацію на полі бою.

"Ми поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі й обговорили поточний стан зернової угоди та важливість її продовження", - розповів він.

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Зеленський та Шольц також скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО та обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України.

Глава держави подякував німецькому канцлеру за важливі сигнали підтримки Україні на Лондонській конференції з відновлення та засіданні Європейської ради, а також за активну реалізацію попереднього оборонного пакету на 2,7 млрд євро та за багаторічний план оборонної підтримки України обсягом 8,8 млрд євро.

"Зустріч на рівні радників у Копенгагені – важливий крок до реалізації формули миру. Домовилися продовжувати активну роботу у цьому напрямі", - підкреслив Зеленський.

Що передувало

Як відомо, саміт НАТО цьогоріч має відбутися 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від липневого саміту українська влада очікує чітких термінів вступу, інакше Україні нічого робити на цьому заході. Також 21 червня глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розраховує отримати від НАТО запрошення приєднатися з "відкритою датою".

Раніше повідомлялося, що для його охорони мають залучити три тисячі військовослужбовців із армії Литви, також прибуде близько тисячі військових із країн Альянсу.

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