Зеленський розповів, як саме Путін намагається купити лояльність Трампа

Відомо, що російський представник Кирило Дмитрієв запропонував США пакет економічного співробітництва з Росією на суму обсягом близько 12 трильйонів доларів.

Президент України Володимир Зеленський розповів про намагання Росії укласти зі США двосторонню угоду про відновлення економічного співробітництва між країнами. Також росіяни і американці можуть обговорювати за спиною України питання про нашу державу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Глава держави зазначив, що існує ймовірність підписання документів між Америкою і російською стороною.

"Ми не знаємо всіх їхніх двосторонніх економічних чи бізнесових домовленостей, але щодо цього надходить та чи інша інформація. Наприклад, мені розвідка показувала так званий "пакет Дмітрієва", який він показував у США, - там обсяг близько 12 трильйонів доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією", - наголосив Зеленський.

Як відзначив глава держави, доводиться чути про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією.

"Є також різні сигнали і в медіа, і не тільки, що там можуть бути також питання, які пов'язані з Україною. Наприклад, з нашим суверенітетом, з безпекою України. Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас", - заявив Зеленський.

Вимоги РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за словами Зеленського, Путін прямо каже Трампу, аби йому віддали Донбас нібито в обмін на закінчення війни. В США пропонують Росії і Україні припинити війну до початку літа. Сполучені Штати також готові вдатись до тиску, аби реалізувати цю вимогу.

Також президент розповів, що Росія хоче від США визнання тимчасово окупованого Криму російською територією. Водночас він зазначив, що не збирається йти на жодні можливі домовленості, які можуть стосуватися зміни статусу окупованого півострова.

