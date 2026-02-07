Британія готова захоплювати судна тіньового флоту, пов'язані з Росією, - The Guardian

Військові варіанти захоплення розглядалися в ході обговорень за участю союзників по НАТО.

Великобританія готова конфіскувати пов'язані з Росією танкери "тіньового флоту", і це може призвести до відкриття нового фронту проти Москви. За даними джерел The Guardian у британському Міністерстві оборони, військові варіанти захоплення розглядалися в ході обговорень за участю союзників по НАТО.

"Минулого місяця Королівська морська піхота провела брифінг для британських парламентаріїв і пеерів, присвячений загрозі з боку Росії та ситуації в Арктиці і Крайній Півночі. Один із присутніх сказав, що морські піхотинці "з нетерпінням чекають" наказу про захоплення судна", - пише видання.

У січні, за даними Lloyd's List Intelligence, в Ла-Манші або Балтійському морі було помічено 23 судна тіньового флоту, які використовують фальшиві або підроблені прапори. Багато з них пов'язані з експортом російської нафти, в основному морським шляхом до Китаю, Індії та Туреччини.

"Королівський флот міг би оскаржувати дії будь-якої кількості суден відповідно до морського права, оскільки вони фактично не є цивільними", - сказав Річард Мід, головний редактор Lloyd's List. "Але вони цього не зробили, тому що існує ризик ескалації".

Місяць тому США переслідували танкер Marinera від Карибського моря до Північної Атлантики, захопивши його між Шотландією та Ісландією за допомогою Великої Британії.

У той же час операція під керівництвом Великої Британії або європейських країн потенційно була б більш ризикованою, "тому що Москва, ймовірно, відреагувала б більш рішуче", – сказав Мід. Ризики могли б бути знижені, якби захоплення відбулося далеко від вод Балтійського моря або Арктики, додав він.

Наприкінці січня міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що Велика Британія проведе зустріч країн Балтії та Північної Європи для обговорення "військових варіантів, які ми могли б використовувати". Він припустив, що будь-яку конфісковану нафту можна буде продати "і переправити в Україну для боротьби з вторгненням Путіна".

Як зазначає видання, ухилення від дотримання правил, яке робить ідею "тіньового флоту" привабливою для Москви, також робить її вразливою. Прапор судна фактично належить його власній юрисдикції, але якщо судно використовує фальшивий або навіть кілька прапорів, воно фактично є бездержавним і, отже, теоретично може бути конфісковане, хоча в європейських країнах точна юридична інтерпретація відрізняється.

Неясно, наскільки захоплення одного або двох суден тіньового флоту завдасть шкоди економіці Москви. Поки дані про обсяги експорту нафти не вказують на значне зниження показників: обсяг експорту Росії залишається на рівні понад 5 мільйонів барелів нафти на день.

Наразі в експлуатації залишається понад 200 суден тіньового флоту, пов'язаних з Росією, хоча основний російський флот під власним прапором розширюється. Зараз на нього припадає 51% обсягів перевезень.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ

У грудні 2025 року Рада Європейського Союзу ввела обмежувальні заходи щодо ще 41 судна, які є частиною російського "тіньового флоту" нафтових танкерів і сприяють надходженню доходів Росії від продажу енергетичних ресурсів.

Також Євросоюз обговорює можливість заміни в 20-му пакеті санкцій цінової стелі для російської нафти на заборону надавати танкерам тіньового флоту послуги в сфері судноплавства - від страховок до обслуговування в портах.

