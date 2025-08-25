Глава МЗС Німеччини наголосив, що без цієї умови від України не можна вимагати територіальних поступок.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розповів, яких гарантій безпеки потребуватиме Україна після досягнення мирної угоди. Як пише DW, на його думку, необхідні гарантії мають "фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО".

Він також наголосив, що без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.

"Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (території) буде в безпеці", - наголосив очільник німецького МЗС.

При цьому він переконаний, що необхідно наполягати саме на таких гарантіях безпеки, щоб дотиснути російського президента Володимира Путіна. На його думку, це не становитиме загрози для Росії, натомість може стати основою для тривалого миру.

Водночас Вадефуль наголосив, що список країн-гарантів безпеки потрібно розширити за межі Європи, зокрема, дуже важливим є залучення США. Він додав, що вже близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну.

Він наголосив, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну" і застеріг від перетворення мирного договору з РФ на "диктаторський мир" на шкоду Україні.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для нашої країни від Росії навіть не обговорюються. Він підкреслив, що коло країн, які гарантуватимуть Україні безпеку, має бути таким, яким довіряє український народ.

У свою чергу американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що військових США не буде в Україні в рамках гарантій безпеки.

Він також висловив сподівання, що війна в Україні припиниться максимум через 6 місяців і повідомив, що росіяни вперше за 3,5 роки повномасштабної війни проти України пішли на серйозні поступки.

