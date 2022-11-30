29 листопада презентацію з участю голови ОП Андрія Єрмака та його заступника Андрія Смирнова провели у французькому університеті Sciences Po.

Команда ОП працює над презентацією проекту трибуналу над Росією парламентам чотирьох європейських держав, щоб домогтися широкої підтримки.

Як повідомив у Facebook Олег Гавриш, в ОП почнуть переговори з керівництвами держав, спираючись на громадську думку і рішення парламентів.

29 листопада презентацію з участю голови ОП Андрія Єрмака та його заступника Андрія Смирнова провели у французькому університеті Sciences Po.

Відео дня

Як зауважує Гавриш, згідно з опитуванням компанії OpinionWay, 86% французів погоджуються, що відповідальність за розв’язану проти України війну повинен понести особисто Володимир Путін.

Взагалі заходів такого типу буде шість, підсумував Гавриш.

"Спілкування з французькими чиновниками і лідерами думок вселяє обережний оптимізм. Головна країна Європи, схоже, погоджується з тим, що мерзотники, які почали агресивну війну, мають сидіти", - зауважив Гавриш.

Водночас, за словами Гавриша, у Франції все ще потужне російське лобі, зокрема Росію обережно підтримує найбагатша людина країни, власник концерну LVMH Бернар Арно.

З хорошого Гавриш зауважив потужну підтримку України французами, проукраїнську позицію Макрона та провідних французьких ЗМІ.