Глава держави переконаний, що представники влади повинні їздити в ООС, щоб військові бачили підтримку.

Президент Володимир Зеленський, відвідуючи передову, заявив, що українська армія відповідає на обстріли російських окупантів, коли внаслідок них гинуть захисники.

Про це він заявив у коментарі телеканалу Україна 24.

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Глава держави переконаний, що представники влади повинні бувати на Донбасі, щоб військові бачили підтримку.

«Ті, хто мають владу в Україні, повинні бути на Донбасі. Хоча б по черзі. Це дуже важливо. Важливо насамперед бійцям, розуміння, що їх підтримує влада, що влада не ховається в кабінетах, а знаходиться там, де дійсно складно, де люди – герої, де вирішують долю України, захищаючи її кордони. Хто працюватиме у кабінетах, якщо буде нікому захищати кордони», – зазначив президент.

«Військові роблять все, щоб захищати державу й утримувати режим припинення вогню. Очевидно, що коли б’ють по наших бійцях і є загиблі, всі розуміють, що армія відповідає», – додав Зеленський.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Яна Ставська