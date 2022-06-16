Приїзд лідерів чотирьох країн в Київ збігся з початком повітряної тривоги.

Всі лідери європейських держав розуміють, чому зараз не відбуваються переговори з Росією про закінчення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері, 16 червня.

"До речі, коли сьогодні чотири лідери приїхали в Київ, це збіглося з початком повітряної тривоги. Росія створила таке тло, щоб усі чули ці сирени, щоб зробити напружену атмосферу. Але ніхто не злякався, і це тільки ще більше надихало нас бути максимально конкретними й домовлятися заради наших інтересів – заради всіх українців і заради всіх у Європі", - сказав глава держави.

Також, за його словами, лідери європейських держав розуміють, що переговори України з Росією не відновлюються виключно через позицію агресора.

"Загалом моє враження від зустрічі позитивне. Всі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію нашої держави. Не шукати шлях до миру – вони не хочуть. Це агресор, він повинен визначитися передусім для себе, що війну треба завершувати. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку і територіальну цілісність", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Румунії Клаус Йоганніс та канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідали Київ та постраждале від російських воєнних злочинців місто Ірпінь, щоб продемонструвати солідарність з Україною.