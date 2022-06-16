​Зеленський пояснив, що Україна розуміє, що шлях до ЄС - "це дійсно шлях, це не один крок".

Президент Володимир Зеленський вважає, що головним проявом сильної позиції Європи зараз може стати підтримка інтеграції України до Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент повідомив на брифінгу після зустрічі з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

На його думку, мета Росії у цій війні – зламати Україну і через це зламати Європу в цілому.

"Росія хоче показати, що європейське обʼєднання нібито не здатне бути ефективним і що європейські цінності не можуть спрацювати для захисту свободи. Ми можемо, а отже і повинні спільно зламати цей сценарій і довести, що Європа і надалі буде вільною, демократичною і обʼєднаною", - зауважив Зеленський.

​За словами президента, головним проявом спільної сильної позиції зараз може стати підтримка інтеграції України до ЄС.

"​Сам хід історії Європи довів правильність позитивної відповіді ЄС на українські прагнення. Статус кандидата у члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі і стати одним з ключових європейських рішень першої третини 21 століття. Я вірю, що це рішення стане нашим спільним історичним успіхом", - сказав він.

​Зеленський пояснив, що Україна розуміє, що шлях до ЄС - "це дійсно шлях, це не один крок".

"​Але у цього шляху має бути початок. І ми готові працювати так, щоб наша держава трансформувалась у повноправного члена Європейського Союзу. І українці вже заслужили право встати на цей шлях і отримати статус кандидата. ​Ми всі бачили опитування, які підтверджують, що більшість в усіх країнах Європи і загалом на континенті – підтримує європейську інтеграцію України. Маємо історично найбільший рівень підтримки європейської інтеграції і українським народом", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на зустрічі із прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі, президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом говорив про посилення оборони України, посилення санкційного тиску на РФ та євроінтеграцію України.