У понеділок, 6 лютого, перша леді України зустрічає своє 45-річчя. На честь цього Зеленський написав для дружини вірш.

Сьогодні перша леді України Олена Зеленська відзначає свій день народження, їй виповнилося 45 років. Володимир Зеленський зворушливо привітав другу половинку зі святом й написав для неї власний вірш.

Особисті рядки президент України опублікував у своєму Telegram, звернувшись до "коханої ОВ".

"Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти є. В моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини… і ще раз за цей рік. Як ти представляла Україну.", - написав Зеленський.

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Наприкінці лідер країни додав, що дуже любить Олену.

"Бажаю, люблю, вітаю! Кохана ОВ, твій ВО", - зазначив президент.

За час війни Зеленська стала справжньою опорою для чоловіка

Олена Зеленська за період політичної кар'єри свого чоловіка стала справжньою опорою Володимиру, попри те, що на початку не хотіла, щоб він балотувався в президенти. Наразі вона відвідує безліч заходів у ролі першої леді України.

У січні вона провела зустріч зі спадкоємцем Королівства Ліхтенштейн, а також взяла участь у дискусійній панелі в Українському домі в Давосі.

Вона також зворушливо привітала свого чоловіка з днем народження, який той зустрів 25 січня. Зеленська одна з перших опублікувала привітання й написала, що для неї Володимир залишився колишнім, попри важкий період та війну в Україні.

Нещодавно президентська пара відзначилася смішним випадком, який породив безліч мемів за їхньої участі. Президент в інтерв'ю американській телекомпанії CNN заявив, що дружина не готує йому сніданки.

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