Він наголошує, що серед пріоритетних завдань для української дипломатії - запровадження болісніших обмежень грошових потоків Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський розповів, які три теми порушує на всіх міжнародних переговорах.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"На всіх міжнародних переговорах, в усіх контактах з лідерами світу протягом цих 45 днів я обов'язково підіймаю три теми. Перше - конкретна допомога нашій обороні. Друге - конкретна допомога нашим людям. Третє - конкретні гарантії безпеки для нашої держави, яка точно переможе у цьому протистоянні", - зазначив президент.

Водночас, зауважив Зеленський, не від усіх він чує конкретні відповіді на свої конкретні запитання. Але щодня позитиву для України все більше, додав президент.

"Проте ще не настільки більше, щоб можна було вже точно визначити терміни закінчення цієї війни. Росія все ще може дозволити собі жити в ілюзіях і стягувати на нашу землю нові військові сили та нову техніку. Це означає, що потрібно ще більше санкцій, ще більше зброї для нашої держави", - наголосив глава держави.

Серед пріоритетних завдань для української дипломатії та для всіх контактів з партнерами України, зазначив Зеленський, - є запровадження болісніших обмежень грошових потоків Російської Федерації.

"Передусім це стосується нафтового бізнесу. Демократичний світ точно може відмовитися від російської нафти та зробити її токсичною для усіх інших держав. Саме нафта - одне з двох джерел російської самовпевненості, їхнього відчуття безкарності. Інше джерело - газ - також з часом буде перекрите. Це просто неминуче. Не тільки з безпекових, але і з екологічних міркувань", - підкреслив президент.

В той самий час він зауважив, що Україна і свобода не мають часу чекати.

"Коли тиранія розпочала агресію проти усього, на чому тримався мир в Європі, потрібно діяти негайно. Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент - шукати мир. Припинити безглузде насильство", - підсумував Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів, про що говорив з Джонсоном, який приїхав до Києва.

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