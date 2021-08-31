Плануються зустрічі і підписання стратегічних документів у міністерстві енергетики США, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та NASA.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе ряд зустрічей у Вашингтоні.

Про це прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров повідомив у соціальній мережі Facebook.

"У Вашингтоні ранок. Сьогодні у президента України та української делегації заплановані зустрічі та підписання стратегічних документів у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та навіть NASA", - повідомив Никифоров.

Також Зеленський візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона.

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31 серпня почався візит до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. На 1 вересня запланована зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом.

В рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки планується підписати три документи. Йдеться про документи щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

Автор: Віталій Саєнко