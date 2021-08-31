Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе ряд зустрічей у Вашингтоні.
Про це прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров повідомив у соціальній мережі Facebook.
"У Вашингтоні ранок. Сьогодні у президента України та української делегації заплановані зустрічі та підписання стратегічних документів у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та навіть NASA", - повідомив Никифоров.
Також Зеленський візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона.
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Візит Зеленського у США
31 серпня почався візит до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. На 1 вересня запланована зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом.
В рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки планується підписати три документи. Йдеться про документи щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.