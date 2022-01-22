Президент переконаний, що Україна відновить свою територіальну цілісність "не через віки, а якомога швидше".

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у Донецьку і в Криму буде проголошено "новий Акт Злуки".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу у Запоріжжі, який транслювався на сторінці Офісу президента України у Facebook.

"Дорогі українці, дорогі кримчани та українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Понад 100 років тому був проголошений Акт Злуки. Возз'єдналис століттями відірвані одна від одної частини Єдиної України. Сьогодні Донбас і Крим, на жаль, відірвані від України. І на жаль, вже достатньо довго - 8 років поспіль", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що для українців цей час - "немов століття".

"Я знаю, що ми точно будемо разом. І впевнений, не через віки, а якомога швидше. У Донецьку, у Криму ми з вами обов'язково проголосимо новий Акт Злуки. І будемо відзначати це щороку", - наголосив президент.

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Довідка УНІАН. В Україні сьогодні відзначають День соборності. Саме цього дня у 1919 році було проголошено Акт возз'єднання (злуки) Української Народної Республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Ця подія відбувалася на Софійській площі в Києві.

Офіційним святом День соборності став після указу президента Леоніда Кучми від 21 січня 1999 року. У грудні 2011 року тодішній президент Віктор Янукович скасував День свободи 22 листопада і День соборності 22 січня та заснував День соборності і свободи 22 січня. Через три роки в листопаді 2014 року на той час глава держави Петро Порошенко заснував День гідності і свободи 21 листопада, повернувши 22 січня святкування Дня соборності.

У День соборності головною традицією є побудова "живого ланцюга". Найперший "ланцюг" українці створили 21 січня 1990 року. Тоді "живий ланцюг", в якому взяли участь 450 тисяч осіб, зв’язав Івано-Франківськ, Львів і Київ. Традиція прижилася і щороку повторюється в багатьох містах України.

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