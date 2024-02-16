Ролик опублікував його прес-секретар.

Літак президента України Володимира Зеленського на шляху до Франції супроводжували багатоцільові винищувачі четвертого покоління Eurofighter Typhoon Повітряних сил Німеччини.

Про це свідчить відео, опубліковане прес-секретарем президента Сергієм Никифоровим в Instagram Stories. В короткому ролику можна побачити два винищувачі, які рухаються поряд з літаком.

Нікіфоров підписав відео коротко: "Дякую, Німеччино".

Останні закордонні поїздки Зеленського: що відомо

Нагадаємо, що вчора президент України прибув до Німеччини. У Берліні він провів зустріч з канцлером ФРН Олафом Шольцем, де вони обговорили подальшу підтримку України.

Згодом стало відомо про підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між країнами. Зокрема, Україна та Німеччина працюватимуть над забезпеченням стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати агресію в майбутньому. Згідно з документом, ФРН надаватиме Україні війське обладнання.

Сьгодні стало відомо, що Зеленський вже у Франції, на зустрічі з президентом Еммануелем Макроном вони підписали угоду про гарантії безпеки. Франція також зобов'язується допомагати Україні захищати свої суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від російської агресії.

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