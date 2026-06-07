Зеленський прибув до Британії та зробив заяву перед зустріччю з європейськими лідерами

Він подякував партнерам за допомогу.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Про це він повідомив у своєму дописі в мережі X.

За словами глави держави, на нього чекає двостороння зустріч з прем'єром Кіром Стармером, а також переговори у розширеному форматі – Є3+Україна. До нього увійдуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Як зазначив Зеленський, підготовча робота вже проведена на рівні команд. Тепер, на його думку, настав час лідерам особисто погодити ключові рішення.

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"Головний фокус – наш захист у війні, більш тісна співпраця заради безпеки всієї Європи у сфері протиповітряної оборони, а також наше спільне бачення дипломатичних перспектив – Європа має бути частиною переговорів і має бути сильною", - написав президент.

Окрім офіційних переговорів, запланована й аудієнція з британським монархом – зустріч із Королем Карлом III.

"Дякую Великій Британії та всім нашим партнерам, які реальними кроками допомагають нам зміцнювати захист життя і посилювати тиск на Росію за її агресію. Росія мусить припинити свою війну", - наголосив Зеленський.

Президент приїде до Британії - що відомо

Раніше УНІАН писав, що Зеленський проведе зустріч з Мерцом, Макроном і Стармером у Лондоні. Зустріч відбувається на тлі масштабного удару українських дронів по Санкт-Петербургу, що підкреслює зростаючу здатність України завдавати ударів вглиб території Росії.

Напередодні Путін відхилив пропозицію Зеленського про особисті переговори, заявивши, що не бачить у них "сенсу".

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