Абрамович возив до Росії сигнал Зеленського про готовність зустрітися з Путіним, – FT

Ексвласник футбольного клубу "Челсі" уже виконував роль посередника у 2022 році.

Президент України Володимир Зеленський минулого місяця запросив Романа Абрамовича до Києва, аби через нього передати Путіну пропозицію про прямі переговори. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох людей, обізнаних із ситуацією.

За даними видання, Зеленський звернувся до російського олігарха з проханням поінформувати Путіна про його згоду на зустріч – уперше за час повномасштабної агресії РФ.

Як зазначає джерело, таким чином Київ хотів показати серйозність своїх намірів щодо миру. Україна також розраховувала, що успішні удари по нафтопереробних об'єктах Росії та зупинка російського наступу силами ЗСУ підсилять, за наявними даними, "стимул для негайного припинення вогню".

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Абрамович уже виконував роль посередника у 2022 році – зокрема під час стамбульського раунду переговорів у березні того ж року. На думку одного із співрозмовників FT, наближеного до олігарха, його роль досі незамінна:

"Він потрібен, бо він єдиний росіянин, який ладнає з усіма".

Проте Путін на пропозицію не відреагував. Очевидно, Москва досі робить ставку на перевагу у ресурсах, зазначає FT. На Петербурзькому економічному форумі 5 червня Путін сам підтвердив зустріч із якимось "неофіційним" російським бізнесменом, не назвавши імені.

Уже наступного дня депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко публічно написав у Telegram, що йшлося саме про Абрамовича.

В Офісі президента України від коментарів відмовились. Утім, двоє українських високопосадовців підтвердили виданню, що послання, яке отримав Абрамович, за змістом нагадувало відкритий лист Зеленського до Путіна, але було написане у менш гострому тоні.

Лист Зеленського до Путіна

Раніше УНІАН писав, що 5 червня Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна, в якому закликав до припинення війни та прямих переговорів віч-на-віч. Водночас президент України дорікнув Путіну за провали на фронті, залежність від Північної Кореї та Китаю, а також натякнув, що російський лідер втрачає політичний контроль всередині країни.

Путін назвав відкритий лист "хамством" і заявив, що той написаний так, аби зробити особисту зустріч двох лідерів неможливою. За словами російського диктатора, він лише побіжно переглянув лист - про його існування йому повідомив прес-секретар Пєсков.

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