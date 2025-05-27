Нові голови районних державних адміністарацій у Києві відсьогодні почали виконувати свої обов'язки.

Президент України Володимир Зеленський призначив у восьми районах Києва нових голів державних районних адміністрацій. Про це йдеться в розпорядженнях глави держави №№66-73/2025-pп від 26 травня.

Зокрема, Софію Дунаєвську призначено головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Олександра Ковтунова - головою Дарницької РДА, Максима Бахматова - головою Деснянської РДА, Андрія Паладія - головою Дніпровської РДА, Володимира Наконечного - головою Подільської РДА, Георгія Зантараю - головою Святошинської РДА, Сергія Мовенка - головою Соломʼянської РДА, Олександра Сазановича - головою Шевченківської РДА.

Іншими розпорядженнями президент звільнив Сергія Садового з посади голови Голосіївської РДА, Ірину Чучотку з посади голови Соломʼянської РДА, а також увільнив Олександра Поповцева від тимчасового виконання обовʼязків голови Шевченківської РДА.

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Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у соціальній мережі Facebook, оновлення керівного складу відбулося в більшості районів Києва. Вже з 27 травня новопризначені голови розпочинають роботу.

Водночас, на своїх посадах залишаються Кирило Фесик в Оболонському районі і Наталія Кондрашова в Печерському районі.

"Очікування киян зрозумілі: конкретні дії, не паперова активність", - наголосив Ткаченко.

За його словами, кожен із призначених керівників розуміє рівень відповідальності. "Райони потребують системної, щоденної роботи — не з кабінету, а в тісному контакті з людьми", - додав він.

Як наголосив начальник КМВА, робота має бути відчутною для мешканців у найкоротші терміни.

Новопризначені посадовці - що про них відомо

Як відомо, призначений головою Деснянської РДА Максим Бахматов був підприємцем і засновником Comedy Club UA. 23 вересня 2019 року міський голова Києва Віталій Кличко представив його своїм новим радником, але влітку 2020 року Бахматов вирішив піти з цієї посади. Також Бахматов є засновником Офісу Трансформації.

У вересні 2024 року повідомлялося, що Бахматов виявився доларовим мільйонером.

Призначений на посаду голови Святошинської РДА Георгій Зантарая відомий тим, що є першим чемпіоном світу з дзюдо в історії України.

Призначена головою Голосіївської РДА Софія Дунаєвська була керівником апарату у цій районній держадміністрації.

Призначений головою Дарницької РДА Олександр Ковтунов раніше був головою департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської облдержадміністрації.

Призначений головою Дніпровської РДА Андрій Паладій працював головним державним інспектором в Головному управління ДПС у Києві та працював в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Призначений головою Солом'янської РДА Сергій Мовенко раніше був першим заступником голови Волинської ОДА.

Голова Подільської РДА Володимир Наконечний є кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович був заступником голови Оболонської райдержадміністрації.

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