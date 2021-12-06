Президент подякував США за підтримку суверенітету України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це голова держави повідомив у Twitter.

Вони обговорили майбутні переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна.

"Узгодили позиції з держсекретарем США перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про Україну без України", - підкреслив він.

Читайте такожНакопичення військ Росії біля кордонів України: генерал СБУ пояснив, до чого готується РФНагадаємо, що переговори Джо Байдена та Володимира Путіна відбудуться 7 грудня. Головною темою розмови стане Україна.

3 грудня президент США Джо Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб ускладнити можливість вторгнення в Україну російських військ.

Крім того, Байден заявив, що не приймає "червоні лінії" Москви, оскільки зростають побоювання, що конфлікт, розв'язаний РФ на Донбасі може перерости в повномасштабну війну.

За повідомленнями ЗМІ, президент Сполучених Штатів проведе переговори з Володимиром Зеленським після розмови з Путіним.

Автор: Людмила Жерновська