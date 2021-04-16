Президент висловив сподівання, що обговорення позицій буде результативним.

Президент Володимир Зеленський після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про наближення чергової зустрічі учасників "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція та Росія).

Читайте такожОП: Кремль відмовився від "нормандських" переговорів на тлі ескалації на фронтіЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі, трансляція заходу велася на сторінці Офісу президента у Facebook.

"Вважаю, це важливо, що ми наближаємося до наступного засідання Н4 ("нормандської четвірки" – УНІАН). Вважаю, що воно можливе. 19 квітня відбудеться засідання радників "нормандської четвірки", де буде обговорена низка питань. Перш за все, будуть обговорюватися "кластери" – це те, про що ми говорили декілька місяців тому. Вони будуть зроблені французькою та німецькою сторонами з доповненнями України. Вони розглядатимуться також Росією. Усі чотири країни підготують додатки до цих кластерів – з чим згодні, з чим незгодні. "Кластери" - це покрокове виконання Мінських домовленостей", - заявив він.

Зеленський зауважив, що 19 квітня радники будуть узгоджувати ці позиції. "Хочеться вірити, що це відбудеться, що буде результат", - додав глава держави.

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Автор: Костянтин Гончаров