Вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів, похвалився Зеленський.

Президент Володимир Зеленський прокоментував судовий процес над кумом Путіна Віктором Медведчуком, якого підозрюють у державній зраді.

Про це він написав у своїй колонці у виданні Фокус.

Він наголосив, що українське суспільство розраховує на деолігархізацію, про що свідчили результати президентських виборів у 2019 році. Глава держави додав, що чинна влада вже над цим працює.

Читайте такожНа Медведчука наділи електронний браслет - ЗМІ«Дещо нам уже вдається. Наприклад, вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук», – написав Зеленський.

«За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви й державне майно для того, щоб відверто бити по країні й чинити шкоду державній безпеці. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами», – йдеться у тексті статті.

Зеленський додав, що попередній владі було вигідним існування такої системи.

«На цьому прикладі можна побачити, що таке статус олігарха. Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли в них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає "даху" в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть. І послаблювати державу не можуть у протистоянні за наш суверенітет. Ось у чому сенс нашої політики деолігархізації», – стверджує президент.

Справа проти Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

Того ж дня стало відомо, що Козак перебуває за межами України.

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В’ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету та іншими процесуальними обов'язками. Суддя відмовив у задоволенні як клопотання прокурорів щодо запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення 300 млн 930 грн застави, так і клопотання захисників про взяття Медведчука на поруки його колег із фракції "ОПЗЖ".

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Автор: Яна Ставська