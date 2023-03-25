Президент України зазначив, що передав свої побажання про зустріч офіційному Пекіну.

Президент Володимир Зеленський не отримував пропозицій щодо переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, який нещодавно відвідав Москву. Офіційний Київ передав дипломатичними каналами Пекіну інформацію про бажання провести такий діалог.

Зеленський звернувся до Пекіна з проханням про співпрацю з питання мирного плану, який запропонувала Україна, а також про проведення зустрічі на найвищому рівні. Зазначається, що президент України скептично поставився до пропозиції Китаю з 12 пунктів, заявивши, що на перше місце треба поставити "повагу суверенітету і територіальної цілісності".

"Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходила пропозиція зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном", - заявив Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

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Зустріч Сі Цзіньпіна із Зеленським - що відомо

Лідер Китаю 20 березня прибув до Москви для переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, одне з тим яких стала війна в Україні. Сі Цзіньпін заявив, що "в українському питанні зростає кількість голосів на користь миру і раціональності".

Крім того, деякі ЗМІ писали, що після зустрічі з Путіним президент Китаю проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, йшлося про телефонний дзвінок.

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