Глава держави прибув на саміт Європейської політичної спільноти.

Президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Угорщини за час повномасштабної війни Росії проти України. Про це свідчить відео прибуття Зеленського на саміт Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Після прибуття Зеленський сказав журналістам, що усі коментарі будуть після зустрічей.

Глава держави прибув на цей саміт на запрошення Прем’єр-міністра головуючої у Європейській раді Угорщини Віктора Орбана і Президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Раніше, 6 листопада, під час вечірнього звернення до українців, Зеленський повідомив, що у Будапешті будуть обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Крім того, буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами.

Угорщина і Україна - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз повинен виробити нову стратегію дій щодо України через перемогу Дональда Трампа на виборах в США. Зокрема Орбана непокоїть доля 50-мільярдного кредиту для України, який раніше був узгоджений країнами G7.

Також угорський політик наголосив, що план перемоги України, який представив президент Володимир Зеленський, його лякає. За його словами, країни ЄС програють цю війну, адже та стратегія, яка є зараз, не працює.

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