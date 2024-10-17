Угорський прем'єр закликає до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів.

"План перемоги" України, який вчора було представлено у Верховній Раді, лякає прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Відповідне зізнання політик зробив у своєму Фейсбуці.

"Президент Зеленський представляє свій план перемоги. Те, що він учора окреслив в українському парламенті, більше ніж лякає", – написав він.

Орбан закликає Європейський Союз змінити його теперішню стратегію, яка "заснована на неправильних розрахунках".

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"Ми програємо цю війну, тобто стратегія не працює. Треба змінювати підхід! Але це не означає, що потрібна ще більша війна, більше небезпечної зброї і зброї далекої дії, а навпаки — потрібно перейти від стратегії війни до стратегії миру. Потрібне перемир’я і мирні переговори!" – заявив угорський прем’єр.

"План перемоги" Зеленського

Як писав УНІАН, напередодні президент України представив основний зміст Плану перемоги, який він у вересні возив до США, а у жовтні – в Європу. План складається з п’яти основних пунктів: негайне запрошення України в НАТО, додаткові поставки зброї з її чітким переліком, розміщення західних сил стримування в Україні, посилення санкцій проти РФ та вже після війни розташування українських військових баз в Європі замість американських.

За словами Зеленського, якщо План перемоги буде підтриманий партнерами, то закінчити війну можна буде вже у наступному році.

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