Міністр оборони Хорватії звинуватив Будапешт у прихильності до Росії.

Угорщина викликала посла Хорватії через жорстку критики країни з боку міністра оборони Івана Анушича.

Нещодавно президент Хорватії Зоран Міланович відхилив пропозицію уряду долучитися до складу місії НАТО, яка тренуватиме українських бійців у Німеччині. Як пише Telex, міністр оборони розкритикував це рішення, звинувативши Угорщину в прагненні окупувати хорватське місто Осієк.

Він додав, що Будапешт не підтримує Північноатлантичний Альянс та Європейський Союз, оскільки провадить політику "Великої Угорщини". Згодом Анушич заявив, що відмова від участі у військових діях ставить Хорватію на бік Сербії та Угорщини, які публічно підтримують Росію та кремлівського правителя Путіна.

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Після цього Міністерство закордонних справ Угорщини викликало до себе посла Хорватії Младена Андрліча. Очільник відомства Петер Сіярто заявив, що угорців образили слова Анушича:

"Такого прецеденту ще не було, тому ми пропустили повз вуха перший коментар міністра, але я відмовився пропустити повз вуха другий. Я шанобливо прошу хорватський уряд не втягувати нас у свої явно існуючі гострі внутрішньополітичні суперечки з президентом республіки".

Позиція Угорщини по війні

Як відомо, Будапешт не надає Україні військову допомогу, а також систематично блокує надання їй допомоги від Європейського Союзу.

Прем'єр країни Віктор Орбан підтримує контакти з кремлівським правителем Путіним, а на початку липня викликав на себе гнів ЄС, прилетівши до Москви.

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