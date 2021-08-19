За словами Зеленського, на сьогодні питання звільнення українських політв'язнів з Криму повністю загальмовано.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що єдиним виходом у питанні звільнення кримських політв’язнів є прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю українським журналістам з Криму, яке опубліковане на сайті "Української правди".

"Всі списки сформовані завдяки роботі нашого омбудсмена. Питання політв’язнів для нас найважливіше. На жаль, воно загальмовано повністю. На сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу. Можливо, ми зможемо напрацювати нові рішення саме під час Кримської платформи", - заявив він.

Зеленський відзначив, що у нього є перелік незмінних питань, які він обговорює з усіма лідерами, на будь-якому форматі зустрічей. "Питання ув’язнених кримчан я завжди порушую. На жаль, важіль рішень на боці Росії, яка об’єднує політв’язнів з окупацією Криму. Для Кремля ці люди не українські політв’язні, оскільки там не визнають, що окупували Крим", - додав він.

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Глава держави зауважив, що росіяни відокремлюють списки тих, хто знаходиться в ОРДЛО, і списки тих, які перебувають в тимчасово окупованому Криму або вже на території Росії.

"Ми, навпаки, об’єднуємо ці списки і говоримо про те, що питання обміну всіх на всіх – це обмін включно з кримчанами. Але іноді не тільки Росія, але й інші держави не хочуть порушувати питання Криму і об’єднувати його з питанням деокупації українських територій. Звичайно, ми маємо більше працювати на рівні європейських судів, там ми працюємо ще недостатньо", - наголосив президент.

Зеленський закликав, щоб лідери тих чи інших країн, які підтримують Україну, також активно працювали і тиснули на президента Росії.

"Президент РФ сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв’язні. Ми готові і до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан", - резюмував президент.

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Автор: Костянтин Гончаров