Затримали імама Раїфа Февзієва і активістів Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Джеббара Бекірова і Заура Абдуллаєва.

У захопленому Криму російські окупанти затримали п'ятьох кримських татар. Прокуратура Криму відкрила кримінальні провадження за фактом незаконних обшуків та затримань кримських татар

Про це повідомляє "Кримська солідарність". Зокрема, сьогодні з 4 години ранку в Криму відбувалися нові масові обшуки в будинках кримських татар мусульман в Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя.

"За підсумками слідчих заходів затримано п'ятьох осіб. У Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ відвезли активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова, в Балаклавському районі Севастополя – Джеббара Бекірова, в Бахчисарайському районі – активіста Заура Абдуллаєва, в Сімферопольському районі Криму – Раїфа Февзієва", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим сказано, що чотирьох доставили в так зване "управління Федеральної Служби безпеки по Республіці Крим і місту Севастополю", а Раіфа Февзієва - в управління ФСБ в Сімферополі.

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"Раїф Февзієв-місцевий Імам (релігійний діяч), який закінчив медресе, кримськотатарський активіст, багатодітний батько. Рустем Мурасов, Рустем Таїров, Джаббар Бекіров і Заур Абдуллаєв займалися активізмом, систематично відвідували політично мотивовані судові засідання, підтримували сім'ї політв'язнів, організатори іфтарів і масових заходів у своїх селищах", - додали в організації.

У зв'язку з цим, прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополя відкрила кримінальні провадження за фактом незаконних обшуків та затримань у Криму.

Про це у Facebook повідомив керівник прокуратури АРК Ігор Поночовний. За його словами, наразі розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу ("порушення недоторканості житла") та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу ("незаконне позбавлення волі").

"Обшуки та затримання, що відбуваються на півострові, - це продовженням системних злочинів, що вчиняються окупаційною владою протягом останніх семи років відносно громадян України", - наголосив він.

Поночовний зазначив, що після чергових абсурдних вироків з величезними термінами ув’язнення починається нова хвиля репресій, маючи на увазі винесений вчора вирок фігурантам "алуштинської справи Хізб ут-Тахрір".

"Кінцевою метою таких дій є обмеження свободи релігії, витіснення корінного кримськотатарського населення за межі Кримського півострова та придушення спротиву окупації", - вважає очільник прокуратури Криму.

Обшуки у кримських татар

17 серпня з 4-ї години ранку в окупованому Росією Криму відбувалися чергові масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму, а також у Балаклавському та Нахімовському районах Севастополя.

В результаті обшуків було затримано п'ятьох кримських татар: Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Джеббара Бекірова, Заура Абдуллаєва та Раїфа Февзієва.

Автори: Віталій Саєнко, Антоніна Доломанжи