Українці помітили серед покупок три пляшки вина.

Президента України Володимира Зеленського помітили в одному з супермаркетів в центрі Києва.

Фотографію з главою держави опублікував на своїй сторінці користувач Facebook Constantine Levoshko.

"Подумав, сходжу-но я в магазин. Відпочину від новин і політики. Куплю гречаний багет. Сходив бл**ть за хлібцем", - пише автор.

За його словами, президент був у магазині з сином і охоронцями. Список покупок глави держави автор не досліджував, але помітив там три пляшки вина.

Однак ажіотажу поява Зеленського не викликала. Лемешко стверджує, що, крім нього, політика ніхто більше не впізнав.

Коментатори на таку несподівану зустріч відреагували з гумором:

"Той момент коли починаєш впізнавати президента в масці";

"Шалену бджілку" він купив?";

"Це вже розпач. Ходити в супермаркет вони починають з відчаю";

"Цікаво, карта у нього є? Пакет власний?"

Варто зазначити, що Володимир Зеленський періодично заходить в супермаркети, де його можуть зустріти звичайні громадяни. Наприклад, минулого року його бачили в одному з магазинів Бахмута у Донецькій області.

Примітно, що для таких вилазок він завжди вибирає футболку кольору хакі.

Автор: Станислав Кожемякин