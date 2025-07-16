На посаду керівника Укроборонпрому повернеться Герман Сметанін, повідомив президент.

Президент України Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, водночас Герман Сметанін, який очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, тепер очолить "Укроборонпром". Президент повідомив, що вже почались юридичні процедури для оновлення уряду.

"Вранці ми провели нараду з Денисом Шмигалем саме щодо оборонних питань – дуже сфокусовано – разом із Рустемом Умєровим і Германом Сметаніним. Ми домовились щодо нових підходів до управління сферою оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї, і української зброї повинно стати більше – більше в наших воїнів на фронті", - зазначив Зеленський.

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Окрім цього, як сказав президент, Міністерство оборони проведе аудит усіх домовленостей із міжнародними партнерами.

"Це й постачання за програмами допомоги, також це інвестиції у наше українське виробництво зброї, всі наші спільні проєкти. Ми максимально все пришвидшуємо", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.

"Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить Укроборонпром", - наголосив Зеленський.

Він додав, що завдання визначене дуже конкретне, чітке.

"Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – близько 40 %. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне

виробництво. Впевнений: можна це реалізувати, але непросто", - наголосив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряду. Тепер усі міністри будуть виконувачами обовʼязків ("в. о").

Перед цим, 14 липня, Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністерці України, міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд України.

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