Країни хочуть покращити свої стосунки за допомогою дипломатичного посередництва Китаю.

Принц Саудівської Аравії Фейсал бін Фархана Аль Сауд та його іранський колега Хоссейн Амірабдоллахіан зустрінуться у Пекіні. Як повідомляє Reuters, переговори заплановані на четвер, 6 квітня.

Дві країни Близького Сходу працюють над дипломатичним зближенням. Ця зустріч стане між високопоставленими дипломатами Саудівської Аравії та Ірану стане першою за понад сім років.

Після довгого періоду ворожнечі вони погодилися відновити дипломатичні стосунки. У тому числі відкрити посольства країн, чому не в останню чергу посприяв Пекін. У якості посередника вони обрали саме КНР.

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"Головні представники домовилися зустрітися 6 квітня в Пекіні, оскільки Китай посприяв цій угоді", - передає Reuters слова іранського чиновника.

КНР обрала сторону дипломатичного урегулювання конфлікту між Саудівською Аравією та Іраном.

Таємна роль Пекіна в переговорах між Тегераном і Ер-Ріядом сколихнула ситуацію на Близькому Сході, де США десятиліттями були головним посередником.

"Епоха участі Сполучених Штатів у цьому регіоні закінчилася... Країни регіону здатні зберегти безпеку та стабільність на Близькому Сході без втручання Вашингтона", - заявив інший іранський чиновник.

Розрив дипвідносин Саудівської Аравії та Ірану: довідка

Країни розривали дипломатичні відносини у 2016-му році за ініціативи Ер-Ріяда. Причиною цього кроку від Саудівської Аравії став штурм посольства країни у Тегерані під час суперечки між двома країнами через страту Ер-Ріядом шиїтського мусульманського священнослужителя. Іранським дипломатам надали 48 годин для того, щоб покинути країну.

Однак відносини між країнами стали гіршими ще у 2015-му році. Тоді Саудівська Аравія разом з ОАЕ втрутилися у війну в Ємені, у якому рух хуситів (який пов’язаний з Іраном) скинув уряд, котрий співпрацював з Саудівською Аравією.

Активність Китаю на міжнародній арені

Нещодавно Китай змінив свою позицію щодо Курильських островів. Вперше за 59 років Пекін не вважає їх територією Японії. Про рішення країни Сі Цзіньпінь особисто повідомив Путіну при зустрічі.

Китай на голосуванні не підтримав продовження роботи комісії ООН, котра розслідує злочини Росії. Окрім Пекіну проти проголосували ще 16 країн.

Президент Франції Еммануель Макрон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирушили до КНР, щоб провести переговори з Сі Цзіньпінем. Серед цілей візиту – це переконати китайську владу не підтримувати агресивні дії Росії.

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