Президент вказав, що в Україні проводять кампанію із залякування населення.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися щодня, але в Україні з цього приводу відбувається кампанія із залякування населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави сказав на прес-марафоні "30 запитань Президенту України".

Глава держави нагадав, що Україна вже вісім років перебуває у стані війні.

"Широкомасштабний (наступ) чи продовження потужної ескалації з боку Росії, чи з боку бойовиків, яких підтримує Російська Федерація, - я вважаю, що така імовірність може бути щодня, але вважаю, що сьогодні йде залякування. Одразу хочу сказати, що з деяких майданчиків, із засобів масової інформації дійсно йде велике залякування, що завтра буде війна", - наголосив Зеленський.

Читайте такожЗеленський зізнався, що інколи ухвалює помилкові рішенняПри цьому, глава держави сказав, що Україна повністю контролює свої кордони і повністю готова до будь-якої ескалації.

"Ми щоденно маємо реальні розвіддані, щоденно ми отримуємо дані не тільки від нашої розвідки... а також від розвідок інших країн, країн-партнерів, які нас підтримують. І вони дійсно нас підтримують, є і військова допомога, є інформаційна допомога, технічна допомога і фінансова допомога. Так і є, але перш за все, я вважаю, ми повинні розраховувати на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна", - сказав президент.

Він додав, що армія оснащується новою технікою, хоча і не так швидко, а також збільшується заробітна плата військовослужбовців, бо треба збільшувати мотивацію для українських військових.

При цьому, він сказав, що Україна має не тільки зовнішні, а й внутрішні великі виклики.

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11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Віталій Саєнко