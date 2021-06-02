У Києві сенатор Джін Шахін (Демократична партія) запевнила, що у Сенаті продовжать чинити спротив завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що лише адміністрація президента Джо Байдена і Сполучені Штати Америки можуть зупинити завершення побудови російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави на зустрічі з сенаторами США Джінн Шахін, Робертом Портманом і Крістофером Мерфі у Києві обговорив протидію реалізації проекту "Північний потік-2".

"Не дати добудувати та ввести в експлуатацію "Північний потік-2" можуть лише США й адміністрація президента Байдена. "Північний потік-2" - це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати й політики, це окрема потужна зброя Російської Федерації, яку дають їй сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста - не давати зброю ворогу", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що нині Україна на східному кордоні захищає Європу та європейські цінності, а для цього необхідне сильне і добре забезпечене військо.

"Північний потік-2" відключить Україну від постачання газу, а значить, "відключить" нас щонайменше від 3 млрд доларів на рік… Нам не буде чим платити за українську армію", - додав він.

Також Зеленський наголосив, що розуміння всіх загроз, які становить "Північний потік-2", особливо актуальне напередодні зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ще однією потенційною загрозою, яка може посилити позиції Росії у Європі, Зеленський назвав ненадання Україні чіткого сигналу та конкретних термінів стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Президент також висловив сподівання, що США будуть представлені на найвищому рівні під час саміту "Кримської платформи".

"Ми хотіли б, щоб у питанні деокупації Криму нас підтримали Сполучені Штати Америки на найвищому рівні своєю присутністю на цьому першому важливому саміті 23 серпня", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 2 червня у Києві на брифінгу сенатор Джін Шахін (Демократична партія) запевнила, що у Сенаті США продовжать чинити спротив завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2". За її словами, до того, як трубопровід буде введено в експлуатацію, він має отримати дозволи і ліцензії на експлуатацію.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Автор: Віталій Саєнко