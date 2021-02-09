Чинний глава держави перемагає у другому турі, якщо його суперниками будуть Юрій Бойко, Петро Порошенко або Дмитро Разумков.

Президент України Володимир Зеленський продовжує лідирувати в разі проведення президентських виборів.

Про це свідчать результати проведеного соціологічною службою Центру Разумкова дослідження, які є у розпорядженні УНІАН.

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Зокрема, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (15,8% усіх опитаних або 23,1% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Мають намір проголосувати за співголову депутатської фракції політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка відповідно 13% і 19,9% опитаних, за лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка ˗ відповідно 11,7% і 17,8%, за лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко ˗ відповідно 7,9% і 11,2%, за лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка ˗ відповідно 3,5% і 4,9%, за лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка ˗ відповідно 2,5% і 3,4%, за колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана ˗ відповідно 2,4% і 3,1%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка ˗ відповідно 2,4% і 2,8%, за голову Верховної Ради Дмитра Разумкова ˗ відповідно 1,3% і 2,1%, за представника ВО «Свобода» Руслана Кошулинського ˗ відповідно 1,1% і 1,6%, за лідера партії «Опозиційний блок» Олександра Вілкула ˗ відповідно 1% і 1,5%, за мера Києва Віталія Кличка ˗ відповідно 0,8% і 1,2%.

Також, під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленського, Бойка, Порошенка і Разумкова.

Так, Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів.

Крім того, Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.

Разом з тим, дострокове припинення повноважень президента України і проведення дострокових президентських виборів підтримали б 49% респондентів (не підтримали б ˗ 34%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року. Методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» було опитано 2019 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Віталій Саєнко