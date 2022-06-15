Обидві делегації президент зустрів перед будівлею Офісу президента на вулиці Банковій у Києві.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністрами Албанії та Чорногорії.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"До України продовжують приїжджати міжнародні партнери. І це важливий прояв підтримки нашого народу. Сьогодні зустрічаюся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою та прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем", - зазначив він.

Обидві делегації президент зустрів перед будівлею Офісу президента на вулиці Банковій у Києві.

Після цього вони зайшли усередину для проведення перемовин.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації та заарештувала майно депутатів Держдуми РФ та російських чиновників. У списку опинилися 34 громадян Росії.

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